Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Бюрократи у Брюсселі, здається, не розуміють повідомлення. Якщо вони продовжуватимуть нас переслідувати, використовуючи закон про нелегальних мігрантів, ми перевеземо мігрантів від угорського кордону до головної площі Брюсселя (відповідно до правил, викладених у їхньому невдалому міграційному пакті)", - йдеться у повідомленні угорського прем'єра.

Орбан також зазначив, що Євросоюз "застелив своє ліжко", а зараз має "у нього лягти".