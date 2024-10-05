Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відправить мігрантів з кордону своєї країни до Брюсселю, якщо Євросоюз не припинить "переслідувати" країну за обмежувальну політику надання притулку
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Бюрократи у Брюсселі, здається, не розуміють повідомлення. Якщо вони продовжуватимуть нас переслідувати, використовуючи закон про нелегальних мігрантів, ми перевеземо мігрантів від угорського кордону до головної площі Брюсселя (відповідно до правил, викладених у їхньому невдалому міграційному пакті)", - йдеться у повідомленні угорського прем'єра.
Орбан також зазначив, що Євросоюз "застелив своє ліжко", а зараз має "у нього лягти".
- Ще на початку року прем'єр Угорщини виступив категорично проти угоди щодо реформи системи міграції та надання притулку в ЄС і заявив, що не дозволить мігрантам в'їхати в країну.
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