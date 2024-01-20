"Не дозволимо ні за які гроші": Орбан висловився проти прийому мігрантів Угорщиною

Про це пише сербська газета "Політика".

"Угорщина ні за які гроші не дозволить мігрантам в'їжджати на її територію", – сказав Орбан.

За його словами, Угорщина не допустить розвитку обставин, подібних до тих, що існують у західних країнах-членах ЄС, посилаючись на "загрозу терору, злочинності та паралельних суспільств".

Орбан наголосив, що ЄС не може "шантажувати" Угорщину з проблеми міграції, оскільки ця проблема важливіша за гроші.

Також він зазначив, що його країна не дозволить ЛГБТК-спільноті виховувати дітей у школі, оскільки, як заявив прем'єр, це "робота для сім'ї та батьків".

Довідково: у грудні 2023 року Будапешт виступив категорично проти угоди щодо реформи системи міграції та надання притулку в ЄС. П'ять законів ЄС, які узгодили Іспанія (тодішня країна-голова в ЄС) і Європарламент, зачіпають усі етапи управління наданням притулку та міграцією, починаючи від перевірки нелегальних мігрантів після прибуття до ЄС, збору біометричних даних, процедур подачі й опрацювання заяв про надання притулку, правил визначення того, яка держава-член несе відповідальність за розгляд заяви про надання притулку, до співробітництва й солідарності між державами-членами, а також способів розв'язання кризових ситуацій і, відповідно, до їхнього вирішення.