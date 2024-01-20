"Не дозволимо ні за які гроші": Орбан висловився проти прийому мігрантів Угорщиною
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив категорично проти угоди щодо реформи системи міграції та надання притулку в ЄС і заявив, що не дозволить мігрантам в'їхати в країну
Про це пише сербська газета "Політика".
"Угорщина ні за які гроші не дозволить мігрантам в'їжджати на її територію", – сказав Орбан.
За його словами, Угорщина не допустить розвитку обставин, подібних до тих, що існують у західних країнах-членах ЄС, посилаючись на "загрозу терору, злочинності та паралельних суспільств".
Орбан наголосив, що ЄС не може "шантажувати" Угорщину з проблеми міграції, оскільки ця проблема важливіша за гроші.
Також він зазначив, що його країна не дозволить ЛГБТК-спільноті виховувати дітей у школі, оскільки, як заявив прем'єр, це "робота для сім'ї та батьків".
Довідково: у грудні 2023 року Будапешт виступив категорично проти угоди щодо реформи системи міграції та надання притулку в ЄС. П'ять законів ЄС, які узгодили Іспанія (тодішня країна-голова в ЄС) і Європарламент, зачіпають усі етапи управління наданням притулку та міграцією, починаючи від перевірки нелегальних мігрантів після прибуття до ЄС, збору біометричних даних, процедур подачі й опрацювання заяв про надання притулку, правил визначення того, яка держава-член несе відповідальність за розгляд заяви про надання притулку, до співробітництва й солідарності між державами-членами, а також способів розв'язання кризових ситуацій і, відповідно, до їхнього вирішення.
- Напередодні Європарламент засудив "зусилля уряду Угорщини підірвати основоположні цінності ЄС", діяльність Орбана, який заблокував одностайне рішення щодо допомоги Україні та правомірність розблокування коштів для Будапешту. Також поставив під сумнів право Угорщини головувати в Раді ЄС.
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