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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Орбан заявив, що Трамп - єдиний серйозний шанс для припинення війни в Україні

Орбан заявив, що Трамп - єдиний серйозний шанс для припинення війни в Україні

2 березня, 2024 субота
10:13
Світ Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що колишній президент США Дональд Трамп у разі повернення на посаду є "єдиним серйозним шансом" для припинення російсько-української війни

Про це він сказав на одній з панелей Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє Укрінформ.

"Єдиний серйозний шанс на мир - це якщо він зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною", - вважає угорський прем'єр.

За його словами, повернення Трампа до Білого дому є передумовою настання "міцного та швидкого миру на європейському континенті". 

Орбан також припустив, що війни Росії проти України могло б не статися, якби Трамп був президентом. Крім того, він підкреслив "глибоку повагу" до експрезидента США.

  • Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп запросив Віктора Орбана наступного тижня на свій курорт Мар-а-Лаго у Флориді.
Теги:
Україна
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
вибори у США
США
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