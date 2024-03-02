Орбан заявив, що Трамп - єдиний серйозний шанс для припинення війни в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що колишній президент США Дональд Трамп у разі повернення на посаду є "єдиним серйозним шансом" для припинення російсько-української війни
Про це він сказав на одній з панелей Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє Укрінформ.
"Єдиний серйозний шанс на мир - це якщо він зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною", - вважає угорський прем'єр.
За його словами, повернення Трампа до Білого дому є передумовою настання "міцного та швидкого миру на європейському континенті".
Орбан також припустив, що війни Росії проти України могло б не статися, якби Трамп був президентом. Крім того, він підкреслив "глибоку повагу" до експрезидента США.
- Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп запросив Віктора Орбана наступного тижня на свій курорт Мар-а-Лаго у Флориді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.01 Купівля 38.01Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе