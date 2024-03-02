Орбан заявив, що Трамп - єдиний серйозний шанс для припинення війни в Україні

Про це він сказав на одній з панелей Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє Укрінформ.

"Єдиний серйозний шанс на мир - це якщо він зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною", - вважає угорський прем'єр.

За його словами, повернення Трампа до Білого дому є передумовою настання "міцного та швидкого миру на європейському континенті".

Орбан також припустив, що війни Росії проти України могло б не статися, якби Трамп був президентом. Крім того, він підкреслив "глибоку повагу" до експрезидента США.