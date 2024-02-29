Трамп запросив Орбана зустрітися наступного тижня у Флориді, - ЗМІ
Колишній президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана наступного тижня на свій курорт Мар-а-Лаго у Флориді
Про це пише Bloomberg.
Видання припускає, що ця зустріч може посилити занепокоєння серед союзників США щодо перспективи повернення колишнього президента до влади.
Зустріч має відбутися 8 березня. Натомість посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа і Державний департамент США не відповіли на запити про коментарі.
"Зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики ще під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до номінації на посаду президента від Республіканської партії та ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена", - йдеться у повідомленні.
- Суддя штату Іллінойс заборонив Трампу брати участь у праймериз від Республіканської партії через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.
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