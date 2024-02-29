Трамп запросив Орбана зустрітися наступного тижня у Флориді, - ЗМІ

Про це пише Bloomberg.

Видання припускає, що ця зустріч може посилити занепокоєння серед союзників США щодо перспективи повернення колишнього президента до влади.

Зустріч має відбутися 8 березня. Натомість посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа і Державний департамент США не відповіли на запити про коментарі.

"Зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики ще під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до номінації на посаду президента від Республіканської партії та ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена", - йдеться у повідомленні.