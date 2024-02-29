Трампа дискваліфікували з праймеріз республіканців в Іллінойсі
Суддя штату Іллінойс заборонив колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз від Республіканської партії через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року
Про це пише Reuters.
Зазначається, що суддя Трейсі Портер підтримала виборців штату Іллінойс, які стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати з первинних виборів штату 19 березня та загальних виборів 5 листопада за порушення положення про повстання 14-ї поправки до Конституції США.
Правозахисна група Free Speech For People, яка очолила спробу дискваліфікації в штаті Іллінойс, у своїй заяві назвала це рішення "історичною перемогою".
Натомість представник передвиборчої кампанії Трампа заявив, що це "неконституційне рішення, яке ми швидко оскаржимо".
- У п'ятницю, 17 листопада, суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймериз 2024 року.
- 1 грудня стало відомо, що згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.
- 6 лютого Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе