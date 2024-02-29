Трампа дискваліфікували з праймеріз республіканців в Іллінойсі

Про це пише Reuters.

Зазначається, що суддя Трейсі Портер підтримала виборців штату Іллінойс, які стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати з первинних виборів штату 19 березня та загальних виборів 5 листопада за порушення положення про повстання 14-ї поправки до Конституції США.

Правозахисна група Free Speech For People, яка очолила спробу дискваліфікації в штаті Іллінойс, у своїй заяві назвала це рішення "історичною перемогою".

Натомість представник передвиборчої кампанії Трампа заявив, що це "неконституційне рішення, яке ми швидко оскаржимо".