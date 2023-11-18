Суддя з Колорадо визнала причетність Трампа до нападу на Капітолій, але відмовилася зняти його з виборів

Про це повідомляє CNN.

У п'ятницю, 17 листопада, окружна суддя штату Колорадо Сара Воллес ухвалила важливе рішення після того, як судді в Міннесоті та Мічигані також відмовилися викреслити Трампа з бюлетенів для голосування на праймеріз республіканців у цих штатах.

Ці три гучні позови проти Трампа поки що не змогли виключити його з жодного виборчого бюлетеня, а сезон праймеріз 2024 року швидко наближається.

Однак 102-сторінкове рішення суду в Колорадо містить різке засудження поведінки Трампа, називаючи його заколотником, який "активно розпалював гнів своїх екстремістських прихильників" і "діяв з конкретним наміром розпалити політичне насильство та спрямувати його на Капітолій".

Уоллес дійшла висновку, що "Трамп брав участь у повстанні 6 січня 2021 року шляхом підбурювання, і що Перша поправка не захищає промову Трампа" на Еліпсі в той день. Крім цього, вона постановила, що Трамп "діяв з конкретним наміром зірвати засвідчення Колегією виборців перемоги президента Байдена на виборах за допомогою незаконних засобів".

Правознавці вважають, що ці справи в тій чи іншій формі дійдуть до Верховного суду США. Але перед цим Республіканська партія і незалежні виборці, які подали позов у Колорадо в координації з ліберальною спостережною групою, можуть спочатку подати апеляцію до Верховного суду Колорадо.

﻿У своєму рішенні Воллес погодилася майже з усім, що стверджували позивачі, за винятком критичного питання про те, чи може президент бути дискваліфікований на підставі 14-ї поправки.

Вона заявила, що 14-та поправка до Конституції, яка забороняє "заколот", не поширюється на президентів.

Натомість кампанія Трампа заявила, що ці позови є безпідставними спробами розгорнути "абсурдну теорію змови", щоб заблокувати його на посаді, особливо коли він впевнено лідирує на праймеріз Республіканської партії та добре показує себе в особистих опитуваннях проти президента Джо Байдена.