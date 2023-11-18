Суддя з Колорадо визнала причетність Трампа до нападу на Капітолій, але відмовилася зняти його з виборів
Суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймеріз 2024 року
Про це повідомляє CNN.
У п'ятницю, 17 листопада, окружна суддя штату Колорадо Сара Воллес ухвалила важливе рішення після того, як судді в Міннесоті та Мічигані також відмовилися викреслити Трампа з бюлетенів для голосування на праймеріз республіканців у цих штатах.
Ці три гучні позови проти Трампа поки що не змогли виключити його з жодного виборчого бюлетеня, а сезон праймеріз 2024 року швидко наближається.
Однак 102-сторінкове рішення суду в Колорадо містить різке засудження поведінки Трампа, називаючи його заколотником, який "активно розпалював гнів своїх екстремістських прихильників" і "діяв з конкретним наміром розпалити політичне насильство та спрямувати його на Капітолій".
Уоллес дійшла висновку, що "Трамп брав участь у повстанні 6 січня 2021 року шляхом підбурювання, і що Перша поправка не захищає промову Трампа" на Еліпсі в той день. Крім цього, вона постановила, що Трамп "діяв з конкретним наміром зірвати засвідчення Колегією виборців перемоги президента Байдена на виборах за допомогою незаконних засобів".
Правознавці вважають, що ці справи в тій чи іншій формі дійдуть до Верховного суду США. Але перед цим Республіканська партія і незалежні виборці, які подали позов у Колорадо в координації з ліберальною спостережною групою, можуть спочатку подати апеляцію до Верховного суду Колорадо.
У своєму рішенні Воллес погодилася майже з усім, що стверджували позивачі, за винятком критичного питання про те, чи може президент бути дискваліфікований на підставі 14-ї поправки.
Вона заявила, що 14-та поправка до Конституції, яка забороняє "заколот", не поширюється на президентів.
Натомість кампанія Трампа заявила, що ці позови є безпідставними спробами розгорнути "абсурдну теорію змови", щоб заблокувати його на посаді, особливо коли він впевнено лідирує на праймеріз Республіканської партії та добре показує себе в особистих опитуваннях проти президента Джо Байдена.
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У неділю, 12 листопада, конгресмен Джеймі Раскін порівняв гіпотетичний другий президентський термін Трампа з ситуацією в Росії та діями інших авторитарних лідерів у відповідь на завуальовані погрози щодо переслідування політичних опонентів у разі його переобрання.
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