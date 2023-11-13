"Це було б схоже на Путіна": конгресмен Раскін про можливий другий термін Трампа

Про це повідомляє The Hill.

У соціальних мережах і під час мітингів Трамп припускав, що в разі переобрання він може переслідувати своїх політичних опонентів, таких як президент Байден.

"Що ж, роль уряду, на його думку, полягає в тому, щоб сприяти його політичним успіхам і знищувати його політичних ворогів. То як би виглядав другий термін? Це було б схоже на Володимира Путіна в Росії. Це було б схоже на прем'єр-міністра Віктора Орбана в Угорщині - неліберальна демократія, тобто демократія без прав і свобод, без поваги до належного процесу, системи, верховенства права", - заявив Раскін.

Раскін, член нині розпущеного комітету палати представників, який розслідував напад на Капітолій 6 січня 2021 року і роль Трампа в ньому, також описав ці країни, як такі, що не визнають результатів, які не вигідні певним лідерам.

"Вони не приймають вибори, які не йдуть їм на користь, - підкреслив Раскін. - Вони відмовляються дезавуювати політичне насильство. Вони сприймають політичне насильство як інструмент для отримання влади, і тоді все походить від волі харизматичного політика. І це Дональд Трамп в їхній книзі".