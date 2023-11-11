Трамп заявив, що у разі обрання президентом США він використав би ФБР для переслідування політичних опонентів
Експрезидент США Дональд Трамп висловив припущення, що у випадку повторного обрання на виборах у 2024 році він може використати ФБР та міністерство юстиції для боротьби зі своїми політичними опонентами
Про це він сказав в інтерв'ю іспаномовному телеканалу Univision, пише The Guardian.
Відповідаючи на запитання ведучого щодо можливості використання ФБР для переслідування опонентів, Трамп заявив, що "вони вже це роблять" і "може статися навпаки".
"Вони зробили щось, що дозволило наступній партії, я маю на увазі, якщо я буду президентом, і я побачу когось, хто почувається добре і дуже погано б’є мене, я скажу, що підіть і пред’явіть їм звинувачення", - заявив Трамп.
Видання зазначає, що судове переслідування політичних конкурентів є характерною рисою авторитарних режимів, і зауваження Трампа є "найвідвертішими публічними викриттями антидемократичної влади, яку він збирався принести на другий президентський термін".
- Раніше Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
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