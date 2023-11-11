Трамп заявив, що у разі обрання президентом США він використав би ФБР для переслідування політичних опонентів

Про це він сказав в інтерв'ю іспаномовному телеканалу Univision, пише The Guardian.

Відповідаючи на запитання ведучого щодо можливості використання ФБР для переслідування опонентів, Трамп заявив, що "вони вже це роблять" і "може статися навпаки".

"Вони зробили щось, що дозволило наступній партії, я маю на увазі, якщо я буду президентом, і я побачу когось, хто почувається добре і дуже погано б’є мене, я скажу, що підіть і пред’явіть їм звинувачення", - заявив Трамп.

Видання зазначає, що судове переслідування політичних конкурентів є характерною рисою авторитарних режимів, і зауваження Трампа є "найвідвертішими публічними викриттями антидемократичної влади, яку він збирався принести на другий президентський термін".