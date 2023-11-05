Мені треба 24 хвилини, аби пояснити Трампу, чому він не зможе зупинити війну за 24 години, — Зеленський

Президент України сказав це в інтерв'ю NBC News.

Зеленський заявив, що війну не можливо закінчити за добу, не пожертвувавши територіями та незалежністю України, та наголосив, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити це.

"Трамп каже, що йому треба 24 години, аби закінчити війну. Що я можу сказати? Запрошую його сюди. Байден був тут, він розуміє деякі деталі, які можна зрозуміти, тільки побувавши тут. Мені треба 24 хвилини, не більше, аби пояснити Трампу, що він не може закінчити війну та встановити мир, якщо він не готовий віддати нашу територію Путіну. Якщо він не готовий пожертвувати нашою незалежністю, він не зможе зупинити війну (за 24 години, - ред.)", - сказав глава держави.