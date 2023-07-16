Трамп пояснив, як за добу міг би зупинити війну в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду", - сказав Трамп.

Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні, - ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".

Колишній лідер США та чинний претендент на місце кандидата в президенти від Республіканської партії сказав, що у разі повернення до Білого дому, він би міг укласти мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин.

"Я укладу угоду за один день. Один день", - наголосив Трамп.

За його словами, нинішній президент США Джо Байден не здатний мати справу зі світовими лідерами, адже "ці люди різкі, жорсткі та загалом злі".

Викиди Трампа про Україну

21 лютого експрезидент США Дональд Трамп також обіцяв, що у разі повернення на посаду, він зупинив би війну Росії проти України за добу. У березні він заявив, що його повернення до Білого дому допоможе зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової.

11 травня колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Він закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році. Однак координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.

Також губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну.

30 червня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну. Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів йому та зазначив, що Україна не відмовлятиметься від територій, це питання самоповаги.