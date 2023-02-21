Про це Трамп заявив 20 лютого на зустрічі з прихильниками у Флориді, повідомляє WPTV.

За його словами, аби зупинити війну Росії проти України, йому було б достатньо після своєї перемоги на президентських виборах здійснити два телефонні дзвінки - Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну.

"Буквально в ту ж ніч, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну та Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися та гарантую, що зможу розв'язати це питання", - сказав Трамп.

Він наголосив, що укласти мирний договір між Україною та РФ нібито вдасться за 24 години.

Вибори президента США відбудуться восени 2024 року. Дональд Трамп вже оголосив, що братиме в них участь.