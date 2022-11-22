Трамп втрачає підтримку республіканців на майбутніх виборах президента США, - опитування
Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс скорочує відрив від Трампа, як потенційний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії
Дані опитування Harvard CAPS-Harris, оприлюднило в понеділок видання The Hill.
Нині позиції губернатора Флориди на гіпотетичних праймеріз 2024 року покращилися від початку жовтня на 11 пунктів, сягнувши 28%.
Підтримка Трампа упала на 9 пунктів – до 46%. Хоча Трамп все ще має двозначну перевагу перед ДеСантісом, однак опитування свідчить про ослаблення позицій експрезидента.
Загалом підтримують Трампа 44% виборців, тоді як майже половина ставляться до нього негативно.
Трамп оголосив минулого тижня, що знову домагатиметься згоди республіканців на висунення його кандидатом у 2024 році.
- Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що Трамп втретє висуває свою кандидатуру на пост президента США.
- 8 листопада у США відбулося голосування на проміжних виборах до конгресу.
- Президент Джо Байден задоволений попередніми результатами виборів у США і відмовляється змінювати курс. Він також вважає, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США.
- Колишній президент США Дональд Трамп назвав попередні результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою".
- Демократична партія зберегла більшість у верхній палаті конгресу США завдяки вирішальній перемозі на проміжних виборах у штаті Невада.
- Республіканці ж перемагають демократів на виборах у Палату представників, подолавши поріг у 218 місць.
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