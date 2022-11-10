Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США, - Байден
Про те, що Росія залишить плацдарм на правому березі Дніпра було зрозуміло давно, але, виглядає, вони просто чекали завершення виборів у США
Таку версію подій озвучив президент США Джо Байден, інформує bbcrussian
"Передусім я вважаю цікавим те, що вони чекали з цим рішенням – ми вже давно знали, що вони його ухвалять – до закінчення виборів [у США]. І це рішення – свідчення того факту, що у них, у російської армії, великі проблеми", - сказав Байден на брифінгу в середу у Білому домі.
- Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
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