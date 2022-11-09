Про це повідомляють російські пропагандисти РІА-Новини.

На зустрічі міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач окупаційних військ Сергій Суровікін домовились, що загарбники відходять на лівий берег Дніпра, де і будуватимуть "лінію оборони".

"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ. Маневр військ буде здійснено у найближчі терміни, вони займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра", - пояснює Суровікін "жест доброї волі".

Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав - Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.

Раніше адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона.

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