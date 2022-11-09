Шойгу наказав вивести війська РФ з Херсону та відступити на лівий берег Дніпра
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області
Про це повідомляють російські пропагандисти РІА-Новини.
На зустрічі міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач окупаційних військ Сергій Суровікін домовились, що загарбники відходять на лівий берег Дніпра, де і будуватимуть "лінію оборони".
"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ. Маневр військ буде здійснено у найближчі терміни, вони займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра", - пояснює Суровікін "жест доброї волі".
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