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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Україна не бачить, щоб РФ йшла з Херсона без бою, - Подоляк

Україна не бачить, щоб РФ йшла з Херсона без бою, - Подоляк

9 листопада, 2022 середа
19:00
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою

Про це він написав у твіттері.

Подоляк зазначив, що нині в Херсоні перебуває значна частина російських військ. Також у регіон окупанти стягують додаткові резерви.

"Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", - написав він.

  • 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини.
  • Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно  новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші.

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Новини
російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Михайло Подоляк
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