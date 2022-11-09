Україна не бачить, щоб РФ йшла з Херсона без бою, - Подоляк
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою
Про це він написав у твіттері.
Подоляк зазначив, що нині в Херсоні перебуває значна частина російських військ. Також у регіон окупанти стягують додаткові резерви.
"Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", - написав він.
- 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини.
- Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші.
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