Україна не бачить, щоб РФ йшла з Херсона без бою, - Подоляк

Про це він написав у твіттері.

Подоляк зазначив, що нині в Херсоні перебуває значна частина російських військ. Також у регіон окупанти стягують додаткові резерви.

"Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", - написав він.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини.

Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші.