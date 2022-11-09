Про це він пише у телеграмі.

Янушевич сказав, що варто довіряти тільки офіційним джерелам інформації, тож поки не треба радіти заяві РФ про відведення військ. Він наголосив, що всі мешканці Херсонщини, які мають дані про події на південному фронті, мають дотримуватися інформаційної тиші.

"Не розголошуйте нічого про дії Сил оборони України. Це дуже важливо для нашої спільної перемоги!", - пише він.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

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