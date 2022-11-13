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Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів, - CNN

13 листопада, 2022 неділя
08:47
Світ Сенат США

Демократична партія збереже більшість у верхній палаті конгресу США завдяки вирішальній перемозі на проміжних виборах у штаті Невада

Про це повідомляє CNN

За даними американського телеканалу, в Неваді сенаторка Кетрін Кортес Масто перемагає республіканця Адама Лаксальта.

Завдяки цьому, демократи отримають у сенаті 50 місць проти 49 у республіканців та збережуть контроль над верхньою палатою конгресу. 

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад палати представників (435 місць) та третину сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів. 

У штаті Джорджія відбудеться другий тур, його призначено на 6 грудня. 

У разі рівного розподілу місць у сенаті вирішальним є голос віцепрезидентки Камали Гарріс із Демократичної партії.

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республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
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