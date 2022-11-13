Про це повідомляє CNN.

За даними американського телеканалу, в Неваді сенаторка Кетрін Кортес Масто перемагає республіканця Адама Лаксальта.

Завдяки цьому, демократи отримають у сенаті 50 місць проти 49 у республіканців та збережуть контроль над верхньою палатою конгресу.

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад палати представників (435 місць) та третину сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів.

У штаті Джорджія відбудеться другий тур, його призначено на 6 грудня.

У разі рівного розподілу місць у сенаті вирішальним є голос віцепрезидентки Камали Гарріс із Демократичної партії.

12 листопада стало відомо, що Марк Келлі переобрався до сенату США від штату Аризона, завдяки чому Демократичній партії залишилося отримати лише одне місце, аби зберегти контроль над верхньою палатою конгресу США.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb