Про це повідомляє CNN.

На проміжних виборах у штаті Арізона колишній астронавт Марк Келлі здобув перемогу над республіканцем Блейком Мастерсом. Це означає, що Демократичній партії не вистачає лише одного місця, щоб зберегти більшість у сенаті.

Наразі демократи та республіканці отримують у верхній палаті конгресу США по 49 голосів. У палаті представників демократи здобувають 203 місця, республіканці - 211.

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад палати представників (435 місць) та третину сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів.

У штаті Джорджія відбудеться другий тур, його призначено на 6 грудня. Крім того, матимуть значення остаточні підсумки виборів у штаті Невада. Там розрив між демократом Катрін Кортез Масто та республіканцем Адамом Лаксалтом складає лише 800 голосів, результати можуть визначитися найближчим часом.

У разі рівного розподілу місць у сенаті вирішальним стане голос віцепрезидентки Камали Гарріс із Демократичної партії.

8 листопада у США відбулося голосування на проміжних виборах до конгресу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb