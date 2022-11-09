Вибори в США: республіканці лідирують в палаті представників
Наразі в палаті представників на проміжних виборах у США лідирує Республіканська партія, водночас в сенаті кількість голосів рівна
Про це передає Reuters.
За попередніми даними, до палати представників станом на 09:20 за Києвом проходять 197 республіканців і 173 демократів. Загальна кількість місць у палаті представників - 435.
У сенаті є певний баланс: республіканці мають 47 місць, демократи - 48 місць. Загальна кількість місць у сенаті - 100.
На виборах губернаторів, за попередніми даними, перемагають 24 представники Республіканської партії й 21 від Демократичної.
Проте, за даними The New York Times, у палаті представників республіканці мають 191 місце, демократи - 166 місць.
За прогнозами Edison Research, республіканці забрали чотири місця демократів у палаті представників, що на одне менше, ніж їм потрібно, щоб отримати більшість і мати змогу блокувати порядок денний адміністрації Байдена.
Остаточний результат виборів до конгресу навряд чи буде відомий найближчим часом. Понад 46 мільйонів американців проголосували напередодні дня виборів поштою або особисто, і виборчі чиновники штатів попереджають, що підрахунок цих бюлетенів займе час.
- 8 листопада у США пройшли проміжні вибори до конгресу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.2Продаж 40.12
- Актуальне
- Важливе