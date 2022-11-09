Про це передає Reuters.

За попередніми даними, до палати представників станом на 09:20 за Києвом проходять 197 республіканців і 173 демократів. Загальна кількість місць у палаті представників - 435.

У сенаті є певний баланс: республіканці мають 47 місць, демократи - 48 місць. Загальна кількість місць у сенаті - 100.

На виборах губернаторів, за попередніми даними, перемагають 24 представники Республіканської партії й 21 від Демократичної.

Проте, за даними The New York Times, у палаті представників республіканці мають 191 місце, демократи - 166 місць.

За прогнозами Edison Research, республіканці забрали чотири місця демократів у палаті представників, що на одне менше, ніж їм потрібно, щоб отримати більшість і мати змогу блокувати порядок денний адміністрації Байдена.

Остаточний результат виборів до конгресу навряд чи буде відомий найближчим часом. Понад 46 мільйонів американців проголосували напередодні дня виборів поштою або особисто, і виборчі чиновники штатів попереджають, що підрахунок цих бюлетенів займе час.

8 листопада у США пройшли проміжні вибори до конгресу.

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