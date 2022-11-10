Джо Байден відсвяткував моральні, якщо не завжди фактичні, перемоги на проміжних виборах 2022 року рідкісною розширеною пресконференція, пише ВВС.

Попри те, що його партія, схоже, готова втратити більшість у Палаті представників і все ще може втратити контроль над Сенатом, очікувалося, що результати будуть набагато гіршими – і вердикт виборців щодо перших двох років перебування Байдена на посаді буде значно суворішим.

"Демократи добре провели ніч", – сказав Байден.

Однак він визнав те, що показали екзит-поли та поразка деяких кандидатів від Демократичної партії: американці розчаровані напрямком, у якому рухається країна, і стурбовані інфляцією, злочинністю, загрозами демократії та порушенням прав на аборти.

Але коли його запитали, чи змінить він курс на основі проміжних результатів, його відповідь була простою. Він цього не зробить. Швидше, за його словами, проблема полягала в тому, що американці не до кінця розуміли хороші речі, які зробила його адміністрація.

У нього буде два роки, щоб довести це до виборців і розглянути можливість знову висувати свою кандидатуру на пост президента США.

Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори: станом на вечір 9 листопада, долю сенату може вирішити другий тур у Джорджії, у нижній палаті надалі переважають республіканці

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