Вибори у США: в сенаті розстановка сил вирівнялася, в нижній палаті переважають республіканці
У сенаті США представники Демократичної та Республіканської партій станом на 19:55 по Києву отримують однакову кількість місць, а у палаті представників республіканці випереджають опонентів на 16 мандатів
Про це повідомляє ВВС.
Так, у Сенаті кожна з партій станом на зазначений час має по 48 місць зі 100, у палаті представників - 187 у демократів і 203 у республіканців (загалом у нижній палаті конгресу 435 місць).
Видання зазначає, що питання головування в сенаті наразі залежить від результатів трьох перегонів:
- в Арізоні, де підраховано 69% голосів, демократ Марк Келлі випереджає Блейка Мастерса;
- у Неваді, де підраховано 80% голосів, республіканець Адам Лаксальт випереджає демократку Кетрін Кортес Масто;
- у Джорджії, де підраховано близько 96% голосів, кандидат від республіканців Гершель Вокер і демократ Рафаель Уорнок мають близько 49% голосів кожен.
При цьому, оскільки в Джорджії кандидат має отримати понад 50% голосів для перемоги в першому турі, виникає імовірність проведення другого туру виборів у грудні.
На виборах губернаторів, за даними Reuters, перемагають 22 демократи і 24 республіканці.
Президент Джо Байден має виступити щодо результатів проміжного голосування о 23:00 за Києвом.
- 8 листопада у США відбулося голосування на проміжних виборах до конгресу.
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