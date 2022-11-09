Про це повідомляє ВВС.

Так, у Сенаті кожна з партій станом на зазначений час має по 48 місць зі 100, у палаті представників - 187 у демократів і 203 у республіканців (загалом у нижній палаті конгресу 435 місць).

Видання зазначає, що питання головування в сенаті наразі залежить від результатів трьох перегонів:

в Арізоні, де підраховано 69% голосів, демократ Марк Келлі випереджає Блейка Мастерса;

у Неваді, де підраховано 80% голосів, республіканець Адам Лаксальт випереджає демократку Кетрін Кортес Масто;

у Джорджії, де підраховано близько 96% голосів, кандидат від республіканців Гершель Вокер і демократ Рафаель Уорнок мають близько 49% голосів кожен.

При цьому, оскільки в Джорджії кандидат має отримати понад 50% голосів для перемоги в першому турі, виникає імовірність проведення другого туру виборів у грудні.

На виборах губернаторів, за даними Reuters, перемагають 22 демократи і 24 республіканці.

Президент Джо Байден має виступити щодо результатів проміжного голосування о 23:00 за Києвом.

8 листопада у США відбулося голосування на проміжних виборах до конгресу.

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