Трамп "дещо розчарований" результатами виборів у США, та все ж вважає їх переможними для республіканців
Колишній президент США Дональд Трамп у середу назвав результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою"
Про це повідомляє The Hill.
"Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, з моєї особистої точки зору, це була дуже велика перемога – 219 перемог і 16 поразок загалом – хто коли-небудь мав краще, ніж це?" - написав він на своїй соціальній платформі Truth Social.
Трамп також звинуватив ЗМІ у применшенні здобутків Республіканської партії.
"ЗМІ фейкових новин разом зі своїми партнерами у злочинах, демократами, роблять усе можливе, щоб це применшити", - заявив він.
- Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори: станом на вечір 9 листопада до Палати представників Конгресу пройшли 187 демократів та 203 республіканці. При цьому в Сенаті ситуація рівніша – від кожної партії туди пройшли по 48 осіб. Підрахунок голосів все ще продовжується.
- Чинний президент США та лідер демократів Джо Байден заявив, що задоволений попередніми результатами виборів.
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