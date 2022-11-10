Про це повідомляє The Hill.

"Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, з моєї особистої точки зору, це була дуже велика перемога – 219 перемог і 16 поразок загалом – хто коли-небудь мав краще, ніж це?" - написав він на своїй соціальній платформі Truth Social.

Трамп також звинуватив ЗМІ у применшенні здобутків Республіканської партії.

"ЗМІ фейкових новин разом зі своїми партнерами у злочинах, демократами, роблять усе можливе, щоб це применшити", - заявив він.

Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори: станом на вечір 9 листопада до Палати представників Конгресу пройшли 187 демократів та 203 республіканці. При цьому в Сенаті ситуація рівніша – від кожної партії туди пройшли по 48 осіб. Підрахунок голосів все ще продовжується.

Чинний президент США та лідер демократів Джо Байден заявив, що задоволений попередніми результатами виборів.

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