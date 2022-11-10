Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Трамп "дещо розчарований" результатами виборів у США, та все ж вважає їх переможними для республіканців

Трамп "дещо розчарований" результатами виборів у США, та все ж вважає їх переможними для республіканців

10 листопада, 2022 четвер
02:40
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп у середу назвав результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою"

Про це повідомляє The Hill.

"Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, з моєї особистої точки зору, це була дуже велика перемога – 219 перемог і 16 поразок загалом – хто коли-небудь мав краще, ніж це?" - написав він на своїй соціальній платформі Truth Social.

Трамп також звинуватив ЗМІ у применшенні здобутків Республіканської партії.

"ЗМІ фейкових новин разом зі своїми партнерами у злочинах, демократами, роблять усе можливе, щоб це применшити", - заявив він.

  • Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори: станом на вечір 9 листопада до Палати представників Конгресу пройшли 187 демократів та 203 республіканці. При цьому в Сенаті ситуація рівніша – від кожної партії туди пройшли по 48 осіб. Підрахунок голосів все ще продовжується.
  • Чинний президент США та лідер демократів Джо Байден заявив, що задоволений попередніми результатами виборів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Дональд Трамп
вибори у США
Читайте також:
9 листопада, 2022 середа
Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з Росією, - Politico
зсу
8 листопада, 2022 вiвторок
Смерть тайванського солдата викриває китайську дилему Києва, - POLITICO
9 листопада, 2022 середа
Шойгу наказав вивести війська РФ з Херсона та відступити на лівий берег Дніпра
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
10 листопада
03:08
Військові на CAESAR
У найближчі тижні: Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar
02:13
Австрія
Уряд Австрії пообіцяв виділити Україні ще 10 млн євро
01:46
Президент США Джо Байден
Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США, - Байден
01:30
мурал у Полтаві
У Полтаві відкрили мурал, присвячений Сергію Волині, захиснику Маріуполя
01:19
санкції проти Росії
Україна працює над введенням секторальних санкцій проти Росії, – віцепрем'єр Свириденко
01:03
Росіяни риють окопи на півночі Криму: супутникові фото
00:51
Джо Байден
"Демократи добре провели ніч": Байден задоволений попередніми результатами виборів у США
00:25
Кількість хворих на COVID-19 росте
Цьогоріч смертність від COVID-19 впала на 90%, - ВООЗ
00:23
На фото: система ППО
Велика Британія надасть Україні тисячу додаткових ракет для ППО "земля-повітря"
2022, середа
9 листопада
23:50
британія україна
У війні в Україні загинув громадянин Великої Британії
23:46
Оновлено
Володимир Зеленський
Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо, - Зеленський
23:06
Володимир Зеленський
"Це означатиме оголошення війни всьому світу": Зеленський застеріг Москву від спроб підірвати Каховську ГЕС
23:04
світло
Електроенергію 10 листопада вимикатимуть по всій Україні: де застосують найбільші обмеження
22:42
Руслан Малиновський, "Аталанта"
Асист Малиновського не врятував "Аталанту" від поразки у матчі з "Лечче"
22:30
Конгрес США
Вибори у США: долю сенату може вирішити другий тур у Джорджії, у нижній палаті надалі переважають республіканці
22:14
Стоп, фейк!
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 листопада
21:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відбувається переломний етап бойових дій на Херсонщині. Колонка Сергія Згурця
21:39
Сумщина, Чернігівщина
Росія випустила по прикордонню Сумщині 190 снарядів та мін за день
21:29
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС України відповіли на заяву Москви про готовність до перемовин "з урахуванням поточних реалій"
21:23
Петро Порошенко
Порошенко привітав ЗСУ зі звільненням Снігурівки і познущався з Путіна
21:05
Нікопольський район, наслідки обстрілів
Гостював у родичів: унаслідок російських обстрілів на Нікопольщині загинув 47-річний чоловік
21:01
Кривий Ріг
У передмісті Кривого Рогу прогриміли вибухи. Імовірно, Росія обстріляла район касетними снарядами
20:56
Польща
Польща і Словаччина збільшать витрати на оборону
20:45
Іспанія передала Україні 20 медичних роботів для дистанційного обстеження пацієнтів
20:36
США та Україна
США визначили координатора з енергетичної підтримки України
20:35
Михайло Мудрик, УПЛ, Шахтар
"Арсенал" провів переговори з найдорожчим футболістом "Шахтаря" Мудриком
20:22
На фото Володимир Зеленський
Нардепка Василевська-Смаглюк розглядає можливість створення нової партії під Зеленського
20:15
ЗСУ нищать
Ракетні війська та артилерія ЗСУ за добу вразили 6 районів скупчення окупантів і їхньої техніки
20:12
РФ обстріляли село на Сумщині запалювальними боєприпасами
Війська РФ обстріляли село на Сумщині запалювальними боєприпасами, загорілося поле кукурудзи 
19:57
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав дочекатися підтвердження, що Росія вивела війська з Херсона
19:57
окупанти оркі русня
Ракетні та авіаудари, обстріли з РСЗВ: окупанти з початку доби вдарили по районах понад 15 населених пунктів
19:55
Розклад руху поїздів може змінюватися
Укрзалізниця продаватиме квитки на поїзд Київ — Варшава лише онлайн
19:41
орки
Нелюдські умови та засоби захисту минулого сторіччя: в російських "мобіків" погіршується морально-психологічний стан, - Генштаб
19:33
Цистерна з забороненим знаком
Литовські митники не впустили цистерну з Білорусі з символом агресії РФ
19:33
санкції проти Росії
Росія висилає працівника посольства Молдови
19:27
Аналітика
Передача приватних заводів державі
Передача приватних заводів державі — "воєнний комунізм" чи запізніле рішення?
19:17
Неістфак. Палій 4 листопада
Росіяни не пройшли цивілізаційної еволюції, - Олександр Палій про історію Росії
19:16
Ексклюзив
Путін
Дипломатія для РФ - димова завіса, за якою вони готуються розв'язати українське питання, - експерт з питань безпеки Хара
19:14
OPINION
Юрій Бутусов
Російські війська втікають з Херсона
19:13
Богдан Львов
Суддя ВС з російським паспортом Львов просить Окружний адмінсуд Києва поновлення на посаді
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV