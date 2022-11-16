Трамп оголосив, що висуває свою кандидатуру на пост президента США
Експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році
Про це повідомляє CNN.
Дональд Трамп подав заявку до Федеральної виборчої комісії на висування своєї кандидатури на наступних президентських виборах, які відбудуться у США у 2024 році.
"Щоб знову зробити Америку великою, сьогодні я оголошую про висування своєї кандидатури на пост президента США. Я боротимуся так, як ніхто і ніколи не боровся до мене. Ми переможемо радикальних демократів і зупинимо руйнування нашої країни", - сказав Трамп.
Він також розкритикував політику, яку проводить Демократична партія та назвав радикальним демократом чинного президента США Джо Байдена.
Дональд Трамп був 45-м президентом США, він очолював країну з січня 2017 року по січень 2021-го.
- Раніше Дональд Трамп анонсував "велику заяву", яку він зробить 15 листопада.
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