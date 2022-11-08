Дональд Трамп анонсував "велику заяву"
Колишній президент США 15 листопада зробить заяву, ймовірно, про вступ до президентських перегонів 2024 року
Про це повідомляє France24.
Колишній президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 листопада має намір зробити "дуже велику заяву". Очікується, що він хоче знову взяти участь у президентських перегонах 2024 року.
Не визнавши свого програшу з переобрання президентом у 2020 році, він неодноразово натякав, що готовий знову вступити в боротьбу. За його словами, заяву він має намір зробити 15 листопада, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.
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