Дональд Трамп анонсував "велику заяву"

Про це повідомляє France24.

Колишній президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 листопада має намір зробити "дуже велику заяву". Очікується, що він хоче знову взяти участь у президентських перегонах 2024 року.

Не визнавши свого програшу з переобрання президентом у 2020 році, він неодноразово натякав, що готовий знову вступити в боротьбу. За його словами, заяву він має намір зробити 15 листопада, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Результати виборів до Конгресу США не вплинуть на підтримку України

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.