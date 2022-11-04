Результати виборів у США не вплинуть на підтримку України, - Резніков

Про це заявив міністр Олексій Резніков під час брифінгу.

На питання, як зміниться підтримка України після виборів у США, які відбудуться 8 листопада, міністр оборони відповів, що допомога зі сторони Штатів збережеться.

"Я неодноразово зустрічався з представниками Сенату та Конгресу, і кожного разу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіним, з його командою. Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться двопартійною і двопалатною теж", - сказав Резніков.

Також Резніков наголосив, що американці люблять перемагати, тому будуть притримувати Україну, адже за нами правда.

"У мене є особисте персональне розуміння та відчуття, що у переважній більшості американський народ підтримує Україну у цій несправедливій війні. І американський народ хоче перемоги України. А американці - дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, в перемозі над злом", - додав міністр.

5 жовтня Джо Байден заявив, що братиме участь у президентських виборах США, які пройдуть у 2024 році.

9 жовтня Трамп заявив, що адміністрація Байдена спровокувала Путіна на вторгнення до України. Він також вкотре наголосив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося, якби він залишився на посаді президента США.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість передачі Україні систем ППО Hawk.

4 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сполучені Штати сьогодні мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Сьогодні експрезидент США Дональд Трамп заявив, що планує знову балотуватися у 2024 році на посаду глави держави.

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