Результати виборів у США не вплинуть на підтримку України, - Резніков
Міністр оборони Резніков заявив, що результат проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки не вплине на підтримку України
Про це заявив міністр Олексій Резніков під час брифінгу.
На питання, як зміниться підтримка України після виборів у США, які відбудуться 8 листопада, міністр оборони відповів, що допомога зі сторони Штатів збережеться.
"Я неодноразово зустрічався з представниками Сенату та Конгресу, і кожного разу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіним, з його командою. Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться двопартійною і двопалатною теж", - сказав Резніков.
Також Резніков наголосив, що американці люблять перемагати, тому будуть притримувати Україну, адже за нами правда.
"У мене є особисте персональне розуміння та відчуття, що у переважній більшості американський народ підтримує Україну у цій несправедливій війні. І американський народ хоче перемоги України. А американці - дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, в перемозі над злом", - додав міністр.
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