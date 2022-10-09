Про це Трамп заявив у інтерв'ю Real America's Voice, повідомляє Newsweek.

За його словами, риторика Білого дому за кілька місяців до вторгнення в Україну сприяла рішенню Путіна.

"Вони насправді знущалися з нього, якщо ви по-справжньому подивитеся на це. Наша країна і наше так зване керівництво знущалися з Путіна. Я казав, що вони ледь не примушують його зробити те, про що вони говорять. Риторика була такою тупою", - сказав Трамп.

Він також вкотре наголосив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося, якби він залишився на посаді президента США.

12 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не дивитися на російського диктатора Володимира Путіна крізь рожеві окуляри.

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