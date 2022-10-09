Трамп заявив, що адміністрація Байдена спровокувала Путіна на вторгнення до України
Експрезидент США Дональд Трамп звинуватив нинішнього очільника Білого дому Джо Байдена, що він своїми заявами підштовхнув РФ до повномасштабної агресії проти України
Про це Трамп заявив у інтерв'ю Real America's Voice, повідомляє Newsweek.
За його словами, риторика Білого дому за кілька місяців до вторгнення в Україну сприяла рішенню Путіна.
"Вони насправді знущалися з нього, якщо ви по-справжньому подивитеся на це. Наша країна і наше так зване керівництво знущалися з Путіна. Я казав, що вони ледь не примушують його зробити те, про що вони говорять. Риторика була такою тупою", - сказав Трамп.
Він також вкотре наголосив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося, якби він залишився на посаді президента США.
- 12 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не дивитися на російського диктатора Володимира Путіна крізь рожеві окуляри.
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