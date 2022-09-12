Про це Володимир Зеленський заявив журналісту Фаріду Закарії в інтерв'ю для CNN.

"Мені здається, що він (Трамп. - Ред.) повинен на все це подивитись під кутом зору загрози не тільки України. Може, ми для нього достатньо далеко перебуваємо, але у війни немає ніякої відстані. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів. Я не знаю, може, йому це потрібно було для його внутрішньої політики, показати, що він готовий знайти порозуміння з президентом Росії", – додав він.

Зеленський висловив здивування, що навіть після повномасштабного вторгнення Дональд Трамп називав Путіна генієм.

"Я думаю, що в нього було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін. Мені здається, він займав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є, скажімо так, ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, ти маєш усі сили й дані розвідки, і психологічний портрет. Ти повинен розбиратися, хто такий президент Росії, чого він прагне і як він туди йде", – сказав президент України.

У тому ж інтерв'ю президент України висловив думку, що завершення війни залежить тільки від Путіна і пояснив, чому переговори з Путіним зараз неможливі.

12 вересня The Moscow Times написала, що у Росії активізувалися критики Путіна після контрнаступу ЗСУ.

У серпні стало відомо, що Трампа можуть ув'язнити за шпигунство та перешкоджання слідству після того, як агенти ФБР обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів з Білого дому. Як раніше повідомили ЗМІ, під час обшуків у колишнього президента виявили 11 пакетів конфіденційних документів.