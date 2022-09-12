Про це Зеленський розповів у інтерв'ю CNN.

На запитання, чи можливі зараз переговори з Путіним, він відповів негативно.

"На сьогодні ні. Я не бачу жодного бажання з російського боку бути конструктивними. Щодо ультиматумів: мені неважливо, хто висуває ультиматуми — Путін чи хтось інший. Це мій принцип: я не говорю з тими, хто висуває ультиматуми", — сказав Зеленський.

Він додав, що про мирний договір з Росією можна буде говорити лише після звільнення усіх окупованих українських територій.

"Все одно Росія має з нами кордон, все одно це наш сусід з величезним населенням, так що після деокупації нашої країни нам доведеться жити з ними поруч як з сусідами", — зазначив Зеленський.

11 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на зустрічі з керівництвом держдуми президент РФ Володимир Путін запевнив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.

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