Зеленський пояснив, чому переговори з Путіним зараз неможливі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним зараз неможливі через ультиматуми та відсутність конструктиву з боку РФ
Про це Зеленський розповів у інтерв'ю CNN.
На запитання, чи можливі зараз переговори з Путіним, він відповів негативно.
"На сьогодні ні. Я не бачу жодного бажання з російського боку бути конструктивними. Щодо ультиматумів: мені неважливо, хто висуває ультиматуми — Путін чи хтось інший. Це мій принцип: я не говорю з тими, хто висуває ультиматуми", — сказав Зеленський.
Він додав, що про мирний договір з Росією можна буде говорити лише після звільнення усіх окупованих українських територій.
"Все одно Росія має з нами кордон, все одно це наш сусід з величезним населенням, так що після деокупації нашої країни нам доведеться жити з ними поруч як з сусідами", — зазначив Зеленський.
- 11 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на зустрічі з керівництвом держдуми президент РФ Володимир Путін запевнив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.
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