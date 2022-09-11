Лавров розповів, якою є позиція Путіна щодо мирних переговорів з Україною
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від мирних переговорів з Україною
Про це він розповів пропагандистському телеканалу Росія-1.
За словами Сергія Лаврова, на зустрічі з керівництвом держдуми президент РФ Володимир Путін запевнив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною, але що довше вони відкладатимуться, то складніше сторонам буде домовитися.
"Звертаючись до учасників засідання, президент сказав, що ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти - що довше вони затягують цей процес, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - сказав Лавров.
Він додав, що Москва не погоджується з вимогою Києва забратися з окупованих українських територій.
"І потім, коли Росія піде з українських земель, вони будуть готові розмовляти, нав'язуючи нам свої умови. У цьому їх активно підтримують, навіть потурають їм Лондон, Вашингтон, Брюссель. Якщо це їхній вибір, то ми знаємо, як нам досягати цілей, поставлених президентом Росії Володимиром Путіним у рамках "спеціальної військової операції", - запевнив Лавров.
- 6 вересня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським стане можливою лише за умови досягнення попередніх домовленостей між Москвою та Києвом.
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