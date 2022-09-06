У кремлі назвали умови зустрічі Путіна та Зеленського

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, аби зустріч стала можливою, необхідно щоб між Росією та Україною було досягнено домовленостей, які будуть зафіксовані Путіним та Зеленським.

"Що стосується зустрічі Путіна із Зеленським, то тут нічого не зміниться. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися, сама ідея такої зустрічі могла бути на порядку денному, потрібно здійснити роботу, і треба вже побудувати фундамент усіх домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це поки не йдеться", - сказав Пєсков.

5 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган особисто запропонував Володимиру Путіну організувати зустріч з Володимиром Зеленським.

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