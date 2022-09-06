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У кремлі назвали умови зустрічі Путіна та Зеленського

6 вересня, 2022 вiвторок
12:23
війна з Росією переговори України з Росією

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським стане можливою лише за умови досягнення попередніх домовленостей між Москвою та Києвом

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

За словами Пєскова, аби зустріч стала можливою, необхідно щоб між Росією та Україною було досягнено домовленостей, які будуть зафіксовані Путіним та Зеленським. 

"Що стосується зустрічі Путіна із Зеленським, то тут нічого не зміниться. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися, сама ідея такої зустрічі могла бути на порядку денному, потрібно здійснити роботу, і треба вже побудувати фундамент усіх домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це поки не йдеться", - сказав Пєсков. 

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Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дмитро Пєсков
переговори з РФ
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