Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що війну РФ проти України буде врегульовано за столом переговорів
Про це Ердоган заявив під час спілкування з журналістами у літаку під час повернення із Сочі, повідомляють російські ЗМІ.
"Я ще раз нагадав Путіну, що ми можемо провести його зустріч із Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати діалог з нашим чорноморським сусідом Росією у всіх галузях, щоб зробити свій внесок у регіональний та глобальний світ", - сказав Ердоган.
Він додав, що "незважаючи на труднощі на місцях, твердо впевнений, що українська криза буде врегульована за столом переговорів".
Ердоган не вперше пропонує організувати переговори Путіна та Зеленського в Туреччині.
- 29 березня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією.
- 5 серпня на переговорах Путін та Ердоган домовилися про перехід Туреччини на часткову оплату російського газу в рублях.
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