Про це Ердоган заявив під час спілкування з журналістами у літаку під час повернення із Сочі, повідомляють російські ЗМІ.

"Я ще раз нагадав Путіну, що ми можемо провести його зустріч із Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати діалог з нашим чорноморським сусідом Росією у всіх галузях, щоб зробити свій внесок у регіональний та глобальний світ", - сказав Ердоган.

Він додав, що "незважаючи на труднощі на місцях, твердо впевнений, що українська криза буде врегульована за столом переговорів".

Ердоган не вперше пропонує організувати переговори Путіна та Зеленського в Туреччині.

29 березня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією.

5 серпня на переговорах Путін та Ердоган домовилися про перехід Туреччини на часткову оплату російського газу в рублях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb