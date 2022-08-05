Ердоган погодився платити за російський газ частково у рублях, - росЗМІ
5 серпня на переговорах Путін разом із президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях
Про це інформує російське РБК з посиланням на віцепрем'єра Росії Олександра Новака.
"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина постачання вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – заявив Новак.
Віцепрем'єр заявив, що під час переговорів з Ердоганом країни досягнули "дуже важливих рішень, які виводять економічні відносини на новий рівень". Новак анонсував "домовленості" у фінансовій та банківській сферах. Крім того, обговорили будівництво АЕС "Аккую" і "Турецький потік".
- 5 серпня у Сочі завершилися перемовини Ердогана та Путіна.
- Президент Росії на переговорах з лідером Туреччини звернеться за допомогою в обході західних санкцій.
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