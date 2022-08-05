Про це інформує російське РБК з посиланням на віцепрем'єра Росії Олександра Новака.

"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина постачання вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – заявив Новак.

Віцепрем'єр заявив, що під час переговорів з Ердоганом країни досягнули "дуже важливих рішень, які виводять економічні відносини на новий рівень". Новак анонсував "домовленості" у фінансовій та банківській сферах. Крім того, обговорили будівництво АЕС "Аккую" і "Турецький потік".

5 серпня у Сочі завершилися перемовини Ердогана та Путіна.

Президент Росії на переговорах з лідером Туреччини звернеться за допомогою в обході західних санкцій.

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