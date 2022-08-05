Чотири години. У Сочі завершилися перемовини Ердогана та Путіна

Про це повідомляє Anadolu.

Президент Туреччини зауважив, що зустріч вказує на особливу роль його країни та РФ у регіоні. Ердоган акцентував на питаннях енергетичної співпраці, експорту зерна у Чорному морі, туризму.

Ердоган окремо зупинився на сирійській проблемі.

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За повідомленням російської пропагандистської агенції ТАСС, Путін та Ердоган наголосили, що важливо зберегти політичну єдність та територіальну цілісність Сирії. Співрозмовники погодилися з потребою виконувати "стамбульські угоди" про експорт зерна, а також нарощення обсягів торгівлі між країнами.

5 серпня Путін й Ердоган почали переговори в Сочі.

20 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган примусив російського диктатора Володимира Путіна чекати близько хвилини перед зустріччю у Тегерані. У Білому домі заявили, що поїздка Путіна до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія.

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