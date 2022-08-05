Чотири години. У Сочі завершилися перемовини Ердогана та Путіна
Переговори президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та Росії Володимира Путіна в Сочі завершилися
Про це повідомляє Anadolu.
Президент Туреччини зауважив, що зустріч вказує на особливу роль його країни та РФ у регіоні. Ердоган акцентував на питаннях енергетичної співпраці, експорту зерна у Чорному морі, туризму.
Ердоган окремо зупинився на сирійській проблемі.
Читайте також: Путін боїться втратити лояльність Ердогана, — політолог Юнус
За повідомленням російської пропагандистської агенції ТАСС, Путін та Ердоган наголосили, що важливо зберегти політичну єдність та територіальну цілісність Сирії. Співрозмовники погодилися з потребою виконувати "стамбульські угоди" про експорт зерна, а також нарощення обсягів торгівлі між країнами.
- 5 серпня Путін й Ердоган почали переговори в Сочі.
- 20 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган примусив російського диктатора Володимира Путіна чекати близько хвилини перед зустріччю у Тегерані. У Білому домі заявили, що поїздка Путіна до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40
- Актуальне
- Важливе