Путін й Ердоган почали переговори в Сочі
Президенти Туреччини та Росії зустрілися в Сочі, щоб обговорити війну РФ проти України та "продуктову угоду"
Про це повідомляє ТАСС.
Відомо, що це буде друга зустріч між двома лідерами менш ніж за місяць.
Очікується, що темами, які домінуватимуть на переговорах, стануть припинення війни Росії в Україні, "продуктова угода" й перспектива турецького наступу в Сирії.
Україна очікує, що Туреччина заборонить Росії ввозити вкрадене зерно.
Як заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, було направлено вже п'ять звернень до турецької сторони та отримано згоду на комунікацію.
"Ми очікуємо, що у Туреччині буде ухвалено відповідні обмеження, які не дозволять росіянам нелегально завозити це зерно", - зазначив дипломат.
Востаннє президенти бачилися під час тристоронньої зустрічі з іранським лідером Ебрагімом Раїсі в Тегерані в середині липня. Там Путін та Ердоган обговорили "зерновий коридор" з України та ключові питання російсько-турецької співпраці та реалізацію флагманських проєктів у торговельно-економічній сфері.
- 20 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган примусив російського диктатора Володимира Путіна чекати близько хвилини перед зустріччю у Тегерані. У Білому домі заявили, що поїздка Путіна до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія.
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