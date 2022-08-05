Путін й Ердоган почали переговори в Сочі

Про це повідомляє ТАСС.

Відомо, що це буде друга зустріч між двома лідерами менш ніж за місяць.

Очікується, що темами, які домінуватимуть на переговорах, стануть припинення війни Росії в Україні, "продуктова угода" й перспектива турецького наступу в Сирії.

Україна очікує, що Туреччина заборонить Росії ввозити вкрадене зерно.

Як заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, було направлено вже п'ять звернень до турецької сторони та отримано згоду на комунікацію.

"Ми очікуємо, що у Туреччині буде ухвалено відповідні обмеження, які не дозволять росіянам нелегально завозити це зерно", - зазначив дипломат.

Востаннє президенти бачилися під час тристоронньої зустрічі з іранським лідером Ебрагімом Раїсі в Тегерані в середині липня. Там Путін та Ердоган обговорили "зерновий коридор" з України та ключові питання російсько-турецької співпраці та реалізацію флагманських проєктів у торговельно-економічній сфері.

20 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган примусив російського диктатора Володимира Путіна чекати близько хвилини перед зустріччю у Тегерані. У Білому домі заявили, що поїздка Путіна до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb