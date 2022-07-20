Про це повідомляє bbc.

Інцидент стався 19 липня під час зустрічі президентів РФ та Туреччини у Тегерані. На відео, яке оприлюднила адміністрація Ердогана, видно, як Путін наодинці вимушений чекати на турецького лідера.

"Змусити себе чекати на переговорах у політиці вважається знаком неповаги. Президент Росії часто затримується, але тут йому довелося майже хвилину чекати", - зауважили у bbc.

19 липня, у Тегерані відбулась зустріч лідерів Ірану, Туреччини та Росії на якій, серед іншого, обговорювались експорт зерна, Сирія та Україна.

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