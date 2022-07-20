Ердоган принизив Путіна під час зустрічі в Тегерані
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган примусив російського диктатора Володимира Путіна чекати близько хвилини перед зустріччю у Тегерані
Про це повідомляє bbc.
Інцидент стався 19 липня під час зустрічі президентів РФ та Туреччини у Тегерані. На відео, яке оприлюднила адміністрація Ердогана, видно, як Путін наодинці вимушений чекати на турецького лідера.
"Змусити себе чекати на переговорах у політиці вважається знаком неповаги. Президент Росії часто затримується, але тут йому довелося майже хвилину чекати", - зауважили у bbc.
-
19 липня, у Тегерані відбулась зустріч лідерів Ірану, Туреччини та Росії на якій, серед іншого, обговорювались експорт зерна, Сирія та Україна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе