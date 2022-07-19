Під час переговорів у Тегерані Ердоган вимагатиме від Путіна гарантій безпеки вивезення зерна з України, - Financial Times
Ердоган, чиї тісні зв’язки з Києвом і Москвою дозволили йому бути посередником у перемовинах, сподівається отримати гарантії від Путіна на тристоронньому саміті в Тегерані
Про це пише Financial Times, з посиланням на джерела, знайомі з ходом перемовин.
Наразі триває деталізація та фінальне узгодження домовленостей між Україною, ООН, Туреччиною та РФ щодо розблокування чорноморських портів за підсумками зустрічі в Стамбулі 13 липня.
Головні розбіжності залишаються щодо того, як забезпечити безпеку портів і суден для вивезення заблокованого в Україні зерна визначеними коридорами.
Видання пише, що Україна та РФ домовилися перевіряти судна, які прямують до та з портів, у двох контрольних центрах – одному в Стамбулі, а другому – на Чорному морі (ймовірно, в Одесі). Постає питання, хто може представляти в такому центрі Росію. Агресор наполягає, аби це були посадовці з колишньої радянської країни.
Співрозмовники видання кажуть, що Росія нібито дала "запевнення", що не буде завдавати ударів по вантажних суднах. Але Україна наразі не впевнена в безпечності пропозиції безпечного коридору, і вимагає гарантії того, що Росія не нападе на українські порти.
Українські чиновники припускають, що рамка угоди може бути узгоджена в найближчі кілька днів. Але відсутність згоди щодо ключових питань означає, що до початку поставок можуть минути тижні.
Щодо безпекових гарантій зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, чиї тісні зв’язки з Києвом і Москвою дозволили йому бути посередником у перемовинах, сподівається отримати такі гарантії від Путіна на тристоронньому саміті в Тегерані у вівторок.
- Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, у Тегерані відбувається зустріч лідерів Ірану, Туреччини та Росії. Передбачається, що обговорюватимуться експорт зерна, Сирія та Україна.
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