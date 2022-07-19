Про це повідомляє ВВС.

Путін візьме участь у зустрічі з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також проведе двосторонні переговори з кожним із лідерів. Він також уже вп'яте зустрінеться з духовним лідером Ірану аятолою Хомейні.

У Тегерані обговорюватимуться експорт зерна, Сирія та Україна, повідомляли ЗМІ з посиланням на неназваного турецького чиновника.

Відзначимо, що Тегеран залишається одним із небагатьох союзників Москви на міжнародній арені. Путін обмежив свої міжнародні візити після початку вторгнення російських військ до України. У червні він здійснив свою першу поїздку з лютого, відвідавши Таджикистан та Туркменістан.

В рамках візиту Національна іранська нафтова компанія (NIOS) та російський Газпром підписали меморандум про співпрацю на суму близько 40 мільярдів доларів.

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