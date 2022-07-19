Газпром підписав з Іраном угоду про енергетичну співпрацю
Національна іранська нафтова компанія (NIOS) та російський Газпром підписали меморандум про співпрацю на суму близько 40 мільярдів доларів
Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Shana.
Відомо, що угоду підписали генеральні директори обох компаній під час онлайн-церемонії, коли Володимир Путін приїхав в Тегеран на тристоронній саміт з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Зазначається, що Газпром допоможе NIOC у розробці газових родовищ Кіш та Північний Парс, а також шести нафтових родовищ.
Крім того, Газпром братиме участь у реалізації проєктів зі зрідження природного газу та будівництва експортних газопроводів.
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