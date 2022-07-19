Газпром підписав з Іраном угоду про енергетичну співпрацю

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Shana.

Відомо, що угоду підписали генеральні директори обох компаній під час онлайн-церемонії, коли Володимир Путін приїхав в Тегеран на тристоронній саміт з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зазначається, що Газпром допоможе NIOC у розробці газових родовищ Кіш та Північний Парс, а також шести нафтових родовищ.

Крім того, Газпром братиме участь у реалізації проєктів зі зрідження природного газу та будівництва експортних газопроводів.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

Невдовзі після цього, у парламенті Ірану оголосили, що наступного тижня країну відвідає Володимир Путін.

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