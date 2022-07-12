Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників, - Білий дім

Про це повідомляє АР.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван каже, що поки неясно, чи надав Іран вже будь-які з БПЛА Росії, але зазначив, що у США є інформація, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські сили їх використанню вже в цьому місяці.

"Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку", - наголосив він.

Салліван зауважив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.

Раніше стало відомо, що Іран, Росія та Китай готуються провести серію великих військових навчань у Латинській Америці, демонструючи силу, щоб показати, як їх війська можуть досягти Сполучених Штатів.

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