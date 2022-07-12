Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників, - Білий дім
Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників. Іран має надати їх у прискореному порядку
Про це повідомляє АР.
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван каже, що поки неясно, чи надав Іран вже будь-які з БПЛА Росії, але зазначив, що у США є інформація, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські сили їх використанню вже в цьому місяці.
"Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку", - наголосив він.
Салліван зауважив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.
- Раніше стало відомо, що Іран, Росія та Китай готуються провести серію великих військових навчань у Латинській Америці, демонструючи силу, щоб показати, як їх війська можуть досягти Сполучених Штатів.
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