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Бравада перед США: Іран, Росія та Китай готують серію військових навчань у Латинській Америці, - ЗМІ

6 липня, 2022 середа
21:49
Світ Китай прапор

Іран, Росія та Китай готуються провести серію великих військових навчань у Латинській Америці, демонструючи силу, щоб показати, як їх війська можуть досягти Сполучених Штатів

Про це повідомляє портал The Washington Free Beacon з посиланням на аналітиків Center for a Secure Free Society.

Разом з 10 іншими країнами, Росія, Китай та Іран перекинуть свої війська в Західну півкулю для проведення військових навчань, які "розмістять військові засоби передового розгортання в Латинській Америці та Карибському басейні".

Вони мають показати, що ці зловмисні режими з усього світу об’єднуються та "готуються зробити гучну заяву про те, що регіон готовий прийняти багатополярні сили".

Згідно зі звітом аналітичного центру, частина російських "військ готується вперше провести ці військові навчання у Західній півкулі", навіть тоді, коли Москва загрузла у війні в Україні.

Військові навчання є одним із найяскравіших ознак того, що антиамериканська коаліція Латинської Америки намагаються зміцнити відносини з Росією, Китаєм та Іраном.

Поки відомо, що військові навчання в середині серпня планує прийняти Венесуела. Нещодавно Мадуро завершив дипломатичне турне по Близькому Сходу, під час якого він підписав 20-річну стратегічну угоду з Іраном.

"Стратегічна угода між Іраном і Венесуелою має на меті віддзеркалювати подібні угоди, які Ісламська Республіка підписала з Китаєм і Росією в останні роки", - йдеться в звіті аналітичного центру.

Латиноамериканські режими також підписують військові угоди з Росією.

"Росія та її союзники Іран і Китай збираються провести масштабну демонстрацію сили на цих змаганнях з армійських ігор. Але важливо розуміти, що ця сила формується завдяки цифровій дезінформації, яка використовуються для легітимізації авторитарних держав і делегітимізації демократій у Західній півкулі", – сказав аналітик із питань національної безпеки та виконавчий директор мозкового центру Джозеф Г’юмайр.

Також є ознаки того, що посилює свою присутність у Латинській Америці воєнізована бойова сила Ірану, Корпус вартових Ісламської революції.

Оскільки Іран і Венесуела зміцнюють свої військові та економічні зв’язки, президент Нікарагуа Даніель Ортега — союзник венесуельського Мадуро — відновив військову угоду з Росією, "що дозволяє російським військам, літакам і кораблям патрулювати кордони центральноамериканської країни та проводити спільні військові навчання".

Військова угода була підписана на тлі війни Росії з Україною, що свідчить про те, що присутність у Латинській Америці залишається пріоритетом для РФ. Згідно зі звітом аналітичного центру, частина російських "військ готується вперше провести військові навчання у Західній півкулі", навіть тоді, коли Москва загрузла у війні в Україні.

Росія також веде таємні шпигунські операції в Латинській Америці. Російського агента військової розвідки нещодавно спіймали на спробі отримати стажування в Міжнародному кримінальному суді. Згідно зі звітом мозкового центру, шпигун "роками приховував себе як громадянин Бразилії і, можливо, не працював сам".

Китай також був активним у регіоні, хоча ці зусилля привернули мало уваги ЗМІ.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І минулого місяця уклав кілька економічних угод у Латинській Америці, телефонуючи до Уругваю, Нікарагуа та Еквадору. Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях", програма збільшення глобального впливу Комуністичної партії Китаю, потрапила в Аргентину, де вона працює над будівництвом інфраструктурних проектів.

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Росія
Китай
військові
Іран
США
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