Про це повідомляє іранська агенція Mehr.

Голова економічної комісії меджлісу Ірану Мохаммадрез Пур-Ебрахімі заявив, що Володимир Путіна відвідає Іран наступного тижня.

За його словами, сторони обговорюватимуть економічну співпрацю, а російський диктатор зустрінеться з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

"Планування розвитку економічного співробітництва між Іраном і Росією буде пріоритетом у переговорах між президентами двох країн", - сказав Пур-Ебрахімі.

Кремль поки що не підтвердив зустріч.

Інформація про візит з'явилася на тлі звинувачень Ірану в домовленостях з РФ про постачання безпілотників.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

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