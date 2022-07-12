Іран після звинувачень у постачанні РФ безпілотників анонсував візит Путіна
У парламенті Ірану оголосили, що наступного тижня країну відвідає російський диктатор Володимир Путін
Про це повідомляє іранська агенція Mehr.
Голова економічної комісії меджлісу Ірану Мохаммадрез Пур-Ебрахімі заявив, що Володимир Путіна відвідає Іран наступного тижня.
За його словами, сторони обговорюватимуть економічну співпрацю, а російський диктатор зустрінеться з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.
"Планування розвитку економічного співробітництва між Іраном і Росією буде пріоритетом у переговорах між президентами двох країн", - сказав Пур-Ебрахімі.
Кремль поки що не підтвердив зустріч.
Інформація про візит з'явилася на тлі звинувачень Ірану в домовленостях з РФ про постачання безпілотників.
- 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.
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