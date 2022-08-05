Путін боїться втратити лояльність Ердогана, - політолог Юнус

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Удар по Одеському порту був завданий через відчай або, щоб показати, що це ще не кінець цієї угоди. Тобто Путін натякає на те, що вони можуть порушити зернову угоду в будь-який момент. Цей удар викликав різко негативну реакцію Туреччини й особисто президента Ердогана. Оскільки на карту поставлений особистий авторитет Ердогана. Зараз поки все йде за планом, проте слід очікувати провокацій від Росії", - пояснив Юнус.

Політолог зауважив, що Туреччина та Росія завжди були "заклятими" друзями.

"Туреччина та Росія завжди тримають ніж за спиною. Вони є і були "заклятими" друзями. Адже мають свої інтереси в Лівії, Сирії та Південному Кавказі. І всюди їхні позиції не сходяться. Я вже не говорю про Україну. З 2014 року Туреччина підтримувала і підтримує територіальну цілісність України. Ви дуже здивуєтесь, коли розпочнете звільняти Крим, якою буде підтримка Туреччини. Просто зараз Туреччина веде дуже складну гру. Проте хочу зауважити, що Росія не буде порушувати зернову угоду. Оскільки Путін не хоче втратити лояльність Ердогана", - додав він.

26 липня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає 5 серпня російське місто Сочі, аби зустрітися там з російським лідером Володимиром Путіним

3 серпня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на четвертому засіданні партнерства із секторального діалогу Туреччина-ASEAN у середу заявив, що угода щодо "зернового коридору", що була укладена за сприяння Туреччини та ООН, допоможе знизити ціни на продовольчу продукцію у світі.

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