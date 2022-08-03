Очільник МЗС Туреччини Чавушоглу вважає, що "зернова угода" наблизить завершення війни
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на четвертому засіданні партнерства із секторального діалогу Туреччина-ASEAN у середу заявив, що угода щодо "зернового коридору", що була укладена за сприяння Туреччини та ООН, допоможе знизити ціни на продовольчу продукцію у світі
Про це інформує Anadolu.
"Зернова угода підвищила рівень довіри на світових ринках продовольства. Разом з тим, сподіваємося, що ця угода збільшить шанси на узгоджене врегулювання щодо України. Наша мета – поставити крапку у війні", - зазначив Чавушоглу.
Він також додав, що Туреччина відчуває підтримку країн ASEAN з приводу цього питання.
Чавушоглу вказав на важливість співпраці Анкари з країнами ASEAN та звернув увагу на те, що така взаємодія допоможе світовій економіці у непростій ситуації.
"Торговельні війни, пандемія та війна в Україні сильно змінили ситуацію у світі. МВС переглянуло зростання глобального зростання у бік зниження (до 3,2%), а Світовий банк взагалі виступив із попередженням стагнації. Водночас економіка Туреччини лише у першому кварталі року зросла на 7,3%", - розповів міністр.
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