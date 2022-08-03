Про це інформує Anadolu.

"Зернова угода підвищила рівень довіри на світових ринках продовольства. Разом з тим, сподіваємося, що ця угода збільшить шанси на узгоджене врегулювання щодо України. Наша мета – поставити крапку у війні", - зазначив Чавушоглу.



Він також додав, що Туреччина відчуває підтримку країн ASEAN з приводу цього питання.



Чавушоглу вказав на важливість співпраці Анкари з країнами ASEAN та звернув увагу на те, що така взаємодія допоможе світовій економіці у непростій ситуації.



"Торговельні війни, пандемія та війна в Україні сильно змінили ситуацію у світі. МВС переглянуло зростання глобального зростання у бік зниження (до 3,2%), а Світовий банк взагалі виступив із попередженням стагнації. Водночас економіка Туреччини лише у першому кварталі року зросла на 7,3%", - розповів міністр.

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