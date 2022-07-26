Ердоган планує зустрітися з Путіним у Сочі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає у серпні російське місто Сочі, аби зустрітися там з російським лідером Володимиром Путіним
Про це інформує Європейська Правда.
Стало відомо, що поїздка буде одноденною та відбудеться 5 серпня. Водночас канцелярія президента Туреччини подробиць візиту не уточнила.
Востаннє президенти бачилися під час тристоронньої зустрічі зі іранським лідером Ебрагімом Раїсі в Тегерані в середині липня.
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