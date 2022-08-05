Путін проситиме Ердогана допомогти обходити західні санкції, - The Washington Post

Про це пише The Washington Post.

За даними української розвідки, Росія сподівається, що Туреччина дозволить РФ купувати частки у турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах, повідомляє видання.

Це дозволить Росії приховати походження експорту російської нафти на тлі набуття чинності нафтовим ембарго Євросоюзу наступного року, — припускає The Washington Post.

На думку видання, Путін проситиме дозволити Росії купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження її експорту після того, як нафтове ембарго Європейського Союзу повністю почне діяти наступного року.

Росія також хотіла б, щоб кілька державних турецьких банків дозволили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що, на думку економістів і експертів, було б грубим порушенням західних санкцій, і щоб російським промисловим виробникам було дозволено працювати поза вільними економічними зонами в Туреччині.

Турецький високопосадовець, до якого The Washington Post звернулася за коментарем, не розповів про деталі, але сказав, що країна залишається "відданою незалежності та суверенітету України". Він додав, що Туреччина "в принципі... приєднується до санкцій, які запроваджує ООН".

5 серпня у Сочі завершилися перемовини Ердогана та Путіна.

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