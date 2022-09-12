У Росії активізувалися критики Путіна після контрнаступу ЗСУ, - The Moscow Times
Україна відбила майже всю Харківську область у російських військ під час ударного контрнаступу на вихідних, що, на думку спостерігачів, є найбільшою невдачею Москви у війні
Про це пише The Moscow Times.
"Нам казали, що все йде за планом. Невже хтось вірить, що пів року тому був план залишити Балаклію, відбити контрнаступ в районі Харкова і не взяти Харків?" Про це заявив політичний експерт Віктор Олевич під час політичного ток-шоу на державному каналі НТВ у п'ятницю.
Колишній депутат Борис Надєждін висловився про перспективи Росії у війні, якщо вона не змінить тактику, яку використовує досі.
"Тими ресурсами й методами колоніальної війни, якими Росія намагається вести війну, використовуючи контрактників, найманців, перемогти Україну абсолютно неможливо. Російській армії протистоїть сильна армія, яка повністю підтримується наймогутнішими державами", - сказав Надєждін.
"В результаті успішної операції — чітко за планом і навіть з випередженням — передати шановним українським партнерам міста Ізюм, Балаклію та Куп’янськ… Пропоную передати частину — мінімум три території біля кордону Бєлгородської області з Харківською областю України", — іронізує Ігор Стрєлков, колишній командир промосковських сепаратистів на сході України.
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