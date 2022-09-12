Про це пише The Moscow Times.

"Нам казали, що все йде за планом. Невже хтось вірить, що пів року тому був план залишити Балаклію, відбити контрнаступ в районі Харкова і не взяти Харків?" Про це заявив політичний експерт Віктор Олевич під час політичного ток-шоу на державному каналі НТВ у п'ятницю.

Колишній депутат Борис Надєждін висловився про перспективи Росії у війні, якщо вона не змінить тактику, яку використовує досі.

"Тими ресурсами й методами колоніальної війни, якими Росія намагається вести війну, використовуючи контрактників, найманців, перемогти Україну абсолютно неможливо. Російській армії протистоїть сильна армія, яка повністю підтримується наймогутнішими державами", - сказав Надєждін.

"В результаті успішної операції — чітко за планом і навіть з випередженням — передати шановним українським партнерам міста Ізюм, Балаклію та Куп’янськ… Пропоную передати частину — мінімум три території біля кордону Бєлгородської області з Харківською областю України", — іронізує Ігор Стрєлков, колишній командир промосковських сепаратистів на сході України.

У вечірньому зведенні за 12 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що військове командування РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

У Криму зростає проукраїнський рух. Гауляйтер окупованого півострова 12 вересня відповів погрозами.

12 вересня Сили оборони зайшли до Святогірська на Донеччині, в мережі з'явилися фото з українським прапором на міськраді.