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У Криму зростає проукраїнський рух. Гауляйтер окупованого півострова погрожує розправою

12 вересня, 2022 понедiлок
18:49
війна з Росією Сергій Аксьонов

В тимчасово окупованому Криму почали ширитися проукраїнські настрої, російська адміністрація погрожує розправами

В тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму почали ширитися проукраїнські настрої. Люди на півострові під час деяких заходів скандують українські націоналістичні гасла.

Так званий очільник "Ради Міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов у Telegram записав відеозвернення. Він погрожує людям з проукраїнською позицією в'язницею.

"В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що й організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства. Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять", - сказав Аксьонов.

  • 27 серпня Мустафа Джемілєв повідомив, що так званий прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в українському Криму Сергій Аксьонов подбав про те, аби його сім'я виїхала з півострова.
  • У серпні на анексованому РФ українському півострові активісти розклеювали листівки із попередженнями, з'являлися відео зі спаленими банерами російської символіки.

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