English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Аксьонов вивіз свою родину з Криму, - Джемілєв

Аксьонов вивіз свою родину з Криму, - Джемілєв

27 серпня, 2022 субота
19:12
війна з Росією Сергій Аксьонов

Колабораціоніст із Росією, так званий прем'єрміністр тимчасової російської окупаційної влади в українському Криму Сергій Аксьонов подбав про те, аби його сім'я виїхала з півострову

Про це заявив національний провідник кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю для проєкту "КримРеалії", що вийшло сьогодні, 27 серпня 2022 року.

За словами політика, подібні відомості він отримав від власних джерел у Криму.

Причому, як і Аксьонов, родину вивіз також очільник фейкового кримського "парламенту" Володимир Константинов, наголосив Джемілєв.

"Настрої (на півострові, - ред.), різні, звісно. Паніка - ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака", - зазначив Мустафа Джемілєв.

Читайте також"Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме". У Криму шириться рух опору окупантам

Такі їхні рішення лідер кримських татар пов'язав з частими вибухами, що останнім часом трапляються на військових базах росіян.

"Навіть якщо розгорнуться військові дії, не можна уявити, щоб Україна діяла так, як Росія. Якщо наші почнуть стріляти по мирних об'єктах, їх просто з'їдять тут - наші закони цього не дозволяють. А в Росії все можна. Тому, коли в Криму висловлюють занепокоєння, що буде, я кажу: "Ми не росіяни. Тримайтеся подалі від військових баз", - пояснив Джемілєв.

Своєю чергою, кримські татари зберігають спокій та радіють, додав народний депутат.

"А кримські татари ходять один до одного у гості та п'ють köz-aydın qavesı - "каву з нагоди сприятливої ​​звістки". Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: "Слава богу, нарешті!", - повідомив Мустафа Джемілєв.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
кримські татари
Мустафа Джемілєв
Читайте також:
Дмітрій Медведєв
27 серпня, 2022 субота
"Відмови від НАТО недостатньо": Медведєв назвав умови припинення війни проти України
26 серпня, 2022 п'ятниця
"Ми з Путіним казали, що спорядимо ядерною зброєю білоруські літаки": Лукашенко пригрозив Заходу ударом по "центрах ухвалення рішень"
склад
26 серпня, 2022 п'ятниця
"Все время был склад БК, там куча военных машин", - розвідка перехопила розмову з деенерівцем про знищений російський сховок боєприпасів
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
27 серпня
19:00
Ексклюзив
Глен Грант
РФ шукає можливості припинити вогонь, щоб зміцнити свої позиції, - військовий експерт Глен Грант
18:24
Ексклюзив
Запоріжжя
Ворог з РСЗВ дістає до околиць Запоріжжя,- депутат облради Лишенко
18:13
Харків. Літо 2022 року
Росіяни вдарили касетним "ураганом" по промзоні Харкова
17:58
Жозеп Боррель
ЄС не може покладатися на свої "бонсай-армії" перед лицем нинішніх стратегічних загроз, - Боррель
17:51
Ексклюзив
Ракета
Росія почала економити ракети не досягнувши бажаних результатів, - військовий експерт Рябих
17:42
Росія продовжує продукувати фейки
Роспропаганда запустила фейки на медичні теми. Українське МОЗ пояснило, як вони спростовуються
17:31
Сьогодні Молдова святкує День Незалежності
Сьогодні Молдова святкує День Незалежності
17:23
Казахстан
Казахстан вирішив на рік зупинити експорт військової продукції
17:00
ППО РФ
Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії, - ЗМІ
17:00
Хасидам цьогоріч слід не їхати на Рош-ха-Шана до України
Хасидам цьогоріч слід не їхати на Рош га-Шана до України, - розвідка
16:54
Оновлено
Зоря
УПЛ: "Зоря" перемогла "Львів", "Ворскла" програла "Вересу". Результати усіх матчів 2 туру
16:45
Сергій Шкарлет
Кожну школу, де понад 100 учнів, забезпечать автобусом, - Шкарлет
16:39
Денис Шмигаль
Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури
16:23
пожежа у військовому госпіталі
У Празі сталася пожежа у військовому госпіталі
16:19
Ярослав Юрчишин
Нардеп Юрчишин заявив про "спецоперацію", котру готують "слуги", аби завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ
16:04
Ексклюзив
Глен Грант
Путін не готовий вчинити катастрофу на ЗАЕС, бо може дуже багато втратити, - військовий експерт Глен Грант
16:00
Ексклюзив
путін та Байден, війна в Україні
Шантаж Путіна не спрацював. На Заході готуються до капітуляції Росії, - Піонтковський
15:55
Ексклюзив
Окупанти не приховують намірів окупувати місто Запоріжжя, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:54
Бельгія
Бельгія планує закупівлю до 30 нових військових вертольотів, - ЗМІ
15:45
Олексій Данілов
Українці не сприймуть "Мінськ-3". Війну заморожувати не можна, - Данілов
15:35
заправка авто
Британія так і не відмовилася від російського дизпалива, попри заяви влади, - Bloomberg
15:31
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
У Чаплиному не було загиблих військових, про яких казала Росія, - Associated Press
15:18
"Українська дистанційна школа"
На підконтрольній частині Харківщині навчання проходитиме онлайн
14:56
Ексклюзив
Харків
Вночі 27 серпня ворог обстріляв центр Харкова, - депутат райради Ткачук
14:27
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Китай та США можуть домовитись про долю Путіна, - Піонтковський
14:18
Ексклюзив
Глен Грант
ЗСУ мають шанс виснажити ворога назавжди, - військовий експерт Глен Грант
14:04
Денис Шмигаль
Члени екіпажів і студенти: в уряді вирішили, кому з моряків дозволять перетинати кордон
13:59
російські військові в Казахстані
Щоб не йти на війну з Україною: російські військові відмовляються повертатися з Казахстану додому, – розвідка
13:35
підводний безпілотник
Для розмінування берегової лінії: Британія передасть Україні 6 підводних безпілотників
13:35
Анонс
Espreso.tv показує центральний матч Першої ліги між ФК "Карпати" і ФСК "Маріуполь"
13:30
Антонівський міст
У мережі показали супутникові знімки пошкоджень на Антонівському мосту
13:28
Ділліан Вайт
Промоутер розповів, з ким битиметься Джошуа після поразки від Усика
13:19
корабель зерно порт
З портів України вийшли ще три судна із зерновою продукцією
13:02
"Динамо" - "Фенербахче", Ліга чемпіонів
Опубліковано календар матчів "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках
12:45
на фото: Антитіла та Ед Ширан
Ед Ширан і гурт "Антитіла" розгорнули український стяг на концерті у Варшаві
12:43
Ворог обстріляв Сумщину, пошкоджено будівлі психоневрологічного інтернату
12:30
міномет
Треба більше зброї: генерал США вважає, що Україна може відкинути росіян до позицій 23 лютого
12:12
Петро Порошенко, 5 канал
Україна буде європейською державою і членом НАТО, нас неможливо ні залякати, ні знищити, - Порошенко
12:01
Чорнобаївка
Мінус два "смерчі" окупантів: у Чорнобаївці ЗСУ знищили техніку ворога
11:47
ЗСУ збили безпілотник
Зенітники Повітряних сил ЗСУ "приземлили" вертоліт і три безпілотники окупантів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV