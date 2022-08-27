Аксьонов вивіз свою родину з Криму, - Джемілєв

Про це заявив національний провідник кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю для проєкту "КримРеалії", що вийшло сьогодні, 27 серпня 2022 року.

За словами політика, подібні відомості він отримав від власних джерел у Криму.

Причому, як і Аксьонов, родину вивіз також очільник фейкового кримського "парламенту" Володимир Константинов, наголосив Джемілєв.

"Настрої (на півострові, - ред.), різні, звісно. Паніка - ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака", - зазначив Мустафа Джемілєв.

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Такі їхні рішення лідер кримських татар пов'язав з частими вибухами, що останнім часом трапляються на військових базах росіян.

"Навіть якщо розгорнуться військові дії, не можна уявити, щоб Україна діяла так, як Росія. Якщо наші почнуть стріляти по мирних об'єктах, їх просто з'їдять тут - наші закони цього не дозволяють. А в Росії все можна. Тому, коли в Криму висловлюють занепокоєння, що буде, я кажу: "Ми не росіяни. Тримайтеся подалі від військових баз", - пояснив Джемілєв.

Своєю чергою, кримські татари зберігають спокій та радіють, додав народний депутат.

"А кримські татари ходять один до одного у гості та п'ють köz-aydın qavesı - "каву з нагоди сприятливої ​​звістки". Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: "Слава богу, нарешті!", - повідомив Мустафа Джемілєв.

Нагадаємо, як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, "у Криму буде лише зростати кількість атак невідомого походження".

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