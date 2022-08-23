Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Росіяни думали, що можуть зайти і безкарно поводитися тут, нівечити наших людей, але ні. За такої інтенсивності війни, тим більше що вона вже пів року триває, усе буде тільки збільшуватися. Я маю на увазі, зворотна реакція буде збільшуватися не тільки на території Криму, а й на всіх окупованих територіях, де сьогодні перебуває російська армія", – зауважив він.

Окупанти були не готові до того, що "сьогодні відбувається в Криму чи в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях", каже Подоляк.

"Сьогодні вони вже починають трошки прокидатися і розуміти, що вся російська пропаганда не діє… У Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження, скажімо так, які зіпсують не просто конкретний пляжний сезон, а зіпсують можливість жити на вкраденій території", - додав він.

Тенденція з вибухами в окупованому Криму спостерігається вже протягом кількох тижнів.

Ввечері 18 серпня жителі Керчі чули гучні звуки, схожі на вибухи. Радник російського "голови Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков писав, що спрацювали системи ППО. Телеграм-канали писали, що у районі Кримського моста збитий український безпілотник.

Згодом у під Севастополем пролунали вибухи біля військового аеродрому "Бельбек".

Також ввечері 19 серпня вибухи лунали у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Пропагандисти повідомляють про роботу ППО.

"Гебернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у суботу, 20 серпня, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.

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