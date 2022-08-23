В окупованому Криму зростатиме кількість атак невідомого походження, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що на території окупованого Росією Криму зростатиме кількість атак невідомого походження
Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".
"Росіяни думали, що можуть зайти і безкарно поводитися тут, нівечити наших людей, але ні. За такої інтенсивності війни, тим більше що вона вже пів року триває, усе буде тільки збільшуватися. Я маю на увазі, зворотна реакція буде збільшуватися не тільки на території Криму, а й на всіх окупованих територіях, де сьогодні перебуває російська армія", – зауважив він.
Окупанти були не готові до того, що "сьогодні відбувається в Криму чи в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях", каже Подоляк.
"Сьогодні вони вже починають трошки прокидатися і розуміти, що вся російська пропаганда не діє… У Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження, скажімо так, які зіпсують не просто конкретний пляжний сезон, а зіпсують можливість жити на вкраденій території", - додав він.
Тенденція з вибухами в окупованому Криму спостерігається вже протягом кількох тижнів.
- Ввечері 18 серпня жителі Керчі чули гучні звуки, схожі на вибухи. Радник російського "голови Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков писав, що спрацювали системи ППО. Телеграм-канали писали, що у районі Кримського моста збитий український безпілотник.
- Згодом у під Севастополем пролунали вибухи біля військового аеродрому "Бельбек".
- Також ввечері 19 серпня вибухи лунали у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Пропагандисти повідомляють про роботу ППО.
- "Гебернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у суботу, 20 серпня, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.
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