Біля Керчі прогриміли вибухи, окупайційна "влада" Криму заявила про роботу ППО

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Про звуки вибухів також повідомляється у спільнотах Керчі у ВКонтакті.

За даними із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.

"О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі через пару секунд з'явився вогненний спалах, який зник також через пару секунд", - повідомили адміністратори паблику "Керч".

На звуки вибухів відреагував радник російського "голови Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков.

"Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними видання "Керч інфо", вдень у районі Керчі у російських військових відбувались навчання. Видання передбачає, що гучні вибухи можуть бути пов'язані з ними. Офіційно російські військові не повідомляли про навчання у Керчі та не коментували звуки вибухів у місті.

Кремлівський телеграм-канал Незигарь повідомляє, що у районі Кримського мосту збитий український безпілотник.

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