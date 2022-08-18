Біля Керчі прогриміли вибухи, окупайційна "влада" Криму заявила про роботу ППО
Жителі Керчі повідомили нам, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Про звуки вибухів також повідомляється у спільнотах Керчі у ВКонтакті.
За даними із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.
"О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі через пару секунд з'явився вогненний спалах, який зник також через пару секунд", - повідомили адміністратори паблику "Керч".
На звуки вибухів відреагував радник російського "голови Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков.
"Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає", – написав він у своєму телеграм-каналі.
За даними видання "Керч інфо", вдень у районі Керчі у російських військових відбувались навчання. Видання передбачає, що гучні вибухи можуть бути пов'язані з ними. Офіційно російські військові не повідомляли про навчання у Керчі та не коментували звуки вибухів у місті.
Кремлівський телеграм-канал Незигарь повідомляє, що у районі Кримського мосту збитий український безпілотник.
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